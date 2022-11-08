В Магаданской области могут построить мощный мусороперерабатывающий завод

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили создание мусороперерабатывающего завода, мощность которого составит 55 тыс. т в год.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу напомнить, что это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. Общий объём инвестиций достигает 6 млрд рублей, РЭО вложит 5 млрд рублей», — заявил Буцаев.

По его словам, на утилизацию будет отправляться не менее 37,5 тыс. т отходов в год.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Также стало известно, что власти Санкт-Петербурга дополнительно направили 140 млн рублей на проектирование и создание контейнерных площадок в нескольких районах города, передаёт «Петербургский дневник». Средства заложены в проекте бюджета на 2023—2025 годы.

Документ предусматривает проведение мероприятий на основании заявок, согласованных комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построят экопромпарк.