В Магаданской области могут построить мощный мусороперерабатывающий завод
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Хочу напомнить, что это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. Общий объём инвестиций достигает 6 млрд рублей, РЭО вложит 5 млрд рублей», — заявил Буцаев.
По его словам, на утилизацию будет отправляться не менее 37,5 тыс. т отходов в год.
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
Также стало известно, что власти Санкт-Петербурга дополнительно направили 140 млн рублей на проектирование и создание контейнерных площадок в нескольких районах города, передаёт «Петербургский дневник». Средства заложены в проекте бюджета на 2023—2025 годы.
Документ предусматривает проведение мероприятий на основании заявок, согласованных комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построят экопромпарк.