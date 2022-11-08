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В Магаданской области могут построить мощный мусороперерабатывающий завод

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили создание мусороперерабатывающего завода, мощность которого составит 55 тыс. т в год.
В Магаданской области могут построить мощный мусороперерабатывающий завод
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу напомнить, что это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. Общий объём инвестиций достигает 6 млрд рублей, РЭО вложит 5 млрд рублей», — заявил Буцаев.

По его словам, на утилизацию будет отправляться не менее 37,5 тыс. т отходов в год.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Также стало известно, что власти Санкт-Петербурга дополнительно направили 140 млн рублей на проектирование и создание контейнерных площадок в нескольких районах города, передаёт «Петербургский дневник». Средства заложены в проекте бюджета на 2023—2025 годы.

Документ предусматривает проведение мероприятий на основании заявок, согласованных комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построят экопромпарк.

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