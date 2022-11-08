НБКИ: в России выдали автокредитов на 494,6 млрд рублей с начала года
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на сайт Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«При этом по сравнению с девятью месяцами пандемийного 2020 года объём выданных автокредитов в текущем году также немного сократился — на 6,6%», — отмечается в сообщении.
Больше всего автокредитов за девять месяцев 2022 года выдали в Москве — на 55,1 млрд рублей.
Далее следуют Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН заявил о стабилизации ситуации с запчастями в России.