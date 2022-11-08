Опрос: Петербург стал самым привлекательным направлением для внутреннего туризма у россиян

Согласно данным опроса рекрутингового агентства Superjob.ru, самым востребованным направлением для внутреннего туризма жители России считают Санкт-Петербург. В течение ближайшего года его хотели бы посетить 19% респондентов.

Об этом сообщает REGNUM.

Отправиться в города Золотого кольца (Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль) хотели бы 9% опрошенных, в Казань — 8%, в Москву и Калининград — по 7%, в Иркутск — 6%, в Крым и Горно-Алтайск — по 5% соответственно.

Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и некоторые города Северного Кавказа привлекательными для туризма считают по 4% опрошенных.

Карелию, Нижний Новгород и Краснодар в этом отношении отметили по 3% респондентов, Мурманск и Южно-Сахалинск — по 2%.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.