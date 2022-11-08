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В Крыму отдохнули почти 10 тысяч детей из Донбасса

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В Крыму во время летней оздоровительной кампании отдохнули почти 10 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В Крыму отдохнули почти 10 тысяч детей из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В период летней оздоровительной кампании 46 загородных лагерей отдыха и оздоровления... приняли более 82 тыс. детей. В том числе 9600 из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — заявила на заседании президиума Госсовета республики министр образования Валентина Лаврик.

Загрузка лагерей составила 86,6%.

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО.

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