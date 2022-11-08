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Эксперт Гапеев посоветовал перекрыть водоснабжение при консервации дачного участка на зиму

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Специалист торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев рассказал, как правильно провести консервацию загородного участка до следующего сезона.
Эксперт Гапеев посоветовал перекрыть водоснабжение при консервации дачного участка на зиму
  • Gettyimages.ru
  • © Nongnuch Polyiam / EyeEm

Прежде всего стоит перекрыть водоснабжение. Сделать это необходимо с главной точки ввода, иначе оставшаяся в трубах жидкость замёрзнет, а это может привести к разрывам труб, отметил специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Также следует вынуть из розеток провода всех электроприборов, расставить ловушки на грызунов, по возможности убрать пожароопасные вещи.

Если на участке есть скважина, то сначала требуется удалить воду из труб, а потом теплоизолировать коммуникации, укрыв их с внешней стороны соломой или торфом.

«Септик осушать не нужно, достаточно понизить уровень жидкости так, чтобы она заняла 2/3 пространства», — отметил Гапеев.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

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