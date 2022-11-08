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Российские дети назвали вкусную еду главным критерием хорошего отдыха в лагере

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ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, какие критерии важны при оценке качества отдыха в детском лагере.
Российские дети назвали вкусную еду главным критерием хорошего отдыха в лагере
  • Gettyimages.ru
  • © Dag Sundberg

Об этом пишет ИА REGNUM.

Топ-3 главных составляющих хорошего отдыха в детском оздоровительном лагере назвали сами дети.

В их число вошли: вкусная еда (40%), комфортные условия проживания (39%) и доброжелательное отношение сотрудников (28%).

Также для детей важны развлекательные программы (25%), доступ к интернету и профессиональные педагоги (по 24% соответственно).

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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