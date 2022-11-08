Российские дети назвали вкусную еду главным критерием хорошего отдыха в лагере
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Об этом пишет ИА REGNUM.
Топ-3 главных составляющих хорошего отдыха в детском оздоровительном лагере назвали сами дети.
В их число вошли: вкусная еда (40%), комфортные условия проживания (39%) и доброжелательное отношение сотрудников (28%).
Также для детей важны развлекательные программы (25%), доступ к интернету и профессиональные педагоги (по 24% соответственно).
Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.