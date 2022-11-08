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Эксперт Колодочкин посоветовал пользоваться автохимией для защиты машины от обледенения

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Автоэксперт Михаил Колодочкин перечислил различные способы, которые могут снизить вероятность примерзания отдельных элементов автомобиля в непогоду.
Эксперт Колодочкин посоветовал пользоваться автохимией для защиты машины от обледенения
  • Gettyimages.ru
  • © Claudiu Maxim / EyeEm

Некоторые элементы машины стоит периодически обрабатывать специальными средствами, поделился автоэксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях и на багажнике можно обрабатывать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон.

После поездки можно открыть двери и дать машине проветриться, чтобы охладить её, посоветовал специалист. 

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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