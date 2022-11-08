Эксперт Колодочкин посоветовал пользоваться автохимией для защиты машины от обледенения

Автоэксперт Михаил Колодочкин перечислил различные способы, которые могут снизить вероятность примерзания отдельных элементов автомобиля в непогоду.

Некоторые элементы машины стоит периодически обрабатывать специальными средствами, поделился автоэксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях и на багажнике можно обрабатывать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон.

После поездки можно открыть двери и дать машине проветриться, чтобы охладить её, посоветовал специалист.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.