Эксперт Колодочкин посоветовал пользоваться автохимией для защиты машины от обледенения
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Некоторые элементы машины стоит периодически обрабатывать специальными средствами, поделился автоэксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях и на багажнике можно обрабатывать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон.
После поездки можно открыть двери и дать машине проветриться, чтобы охладить её, посоветовал специалист.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.