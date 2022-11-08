Аналитики назвали желание воспитать питомца одним из наиболее частых у хозяев домашних животных
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Об этом пишут «Известия».
В октябре 2022 года спрос на товары, которые помогают в воспитании кошек и собак, увеличился на 75% — это абсолютный рекорд за весь год. На успокаивающие средства для животных пришлось 84% продаж в категории.
Так, 9,6% владельцев питомцев приобретали спецсредства, чтобы отучить животное ходить не в лоток, 2,4% покупали средства, чтобы отучить животных грызть вещи. Ещё 2,3% владельцев пытались приучить питомцев к когтеточке.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.