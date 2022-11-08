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Аналитики назвали желание воспитать питомца одним из наиболее частых у хозяев домашних животных

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Сервис СБЕР ЕАПТЕКА провёл исследование, проанализировав продажи зоотоваров, и сообщил, с какими распространёнными проблемами сталкивались владельцы домашних животных.
Аналитики назвали желание воспитать питомца одним из наиболее частых у хозяев домашних животных
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишут «Известия».

В октябре 2022 года спрос на товары, которые помогают в воспитании кошек и собак, увеличился на 75% — это абсолютный рекорд за весь год. На успокаивающие средства для животных пришлось 84% продаж в категории.

Так, 9,6% владельцев питомцев приобретали спецсредства, чтобы отучить животное ходить не в лоток, 2,4% покупали средства, чтобы отучить животных грызть вещи. Ещё 2,3% владельцев пытались приучить питомцев к когтеточке.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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