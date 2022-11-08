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Эксперт Кулаков посоветовал обратиться к оценщику перед продажей недвижимости

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Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков посоветовал обратиться к услугам профессионального оценщика, прежде чем выставлять жильё на продажу.
Эксперт Кулаков посоветовал обратиться к оценщику перед продажей недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © recep-bg

«Стоимость недвижимости циклична: после роста всегда наступает «охлаждение» рынка. Соответственно, это будет учтено и при оценке. Если владелец недвижимости не решает срочную проблему, то не следует торопиться с оценкой — лучше сделать это, когда рынок будет на пике», — сказал эксперт «Известиям».

Чтобы выгоднее продать объект, следует обратить внимание оценщика на все положительные факторы: близость транспортных магистралей, шаговую доступность детсадов, школ, поликлиник, уточнить год, когда в доме проводился капремонт, резюмировал эксперт.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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