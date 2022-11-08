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В России за сутки госпитализированы 1510 человек с коронавирусом

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За сутки в России госпитализированы 1510 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
В России за сутки госпитализированы 1510 человек с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Накануне в больницы попали 496 пациентов с COVID-19. 

Всего за 24 часа в стране выявили 4320 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 4421.

За сутки умерли 63 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 61 заболевший.

Также за сутки выздоровели 8123 человека, накануне — 4944.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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