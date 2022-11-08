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Аналитики зафиксировали рост спроса на сноуборды в регионах России

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Из аналитики сервиса объявлений «Юла» за октябрь 2022 года следует, что россияне начали активно интересоваться товарами для зимних видов спорта. Причём к сноуборду часто проявляли больший интерес, чем к лыжам.
Аналитики зафиксировали рост спроса на сноуборды в регионах России
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Milchev

Об этом пишет Life.ru.

Согласно исследованию, в Приморском и Хабаровском краях спрос на сноуборды в 2,5 раза превышает предложение. В Новосибирской области интерес к сноубордам вырос на 75%, а к лыжам — на 33%. В Омской области спрос на лыжи ниже предложения на 57%, а спрос на сноуборды в четыре раза превышает предложение. 

Наряду с этим в Нижегородской области сноуборды теряют популярность и спрос на них ниже предложения на 67%, а лыжи набирают: спрос превышает предложение на 57%. 

Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали заметно чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году, об этом заявили представители торговых площадок.

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