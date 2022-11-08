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Специалист рынка недвижимости Котлов отметил инвестпотенциал квартир в Сочи

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Директор по продажам компании HalleHouse Вячеслав Котлов рассказал, что недвижимость в Сочи может приносить неплохую арендную прибыль.
Специалист рынка недвижимости Котлов отметил инвестпотенциал квартир в Сочи
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Belov / 500px

«Такое жильё будет стабильно сдаваться в сезон за 4—7 тыс. рублей в сутки в зависимости от качества и месяца. При лучшем раскладе с мая по октябрь за аренду квартиры удастся получить 950 тыс. рублей. Это при условии, что обслуживать недвижимость вы будете сами, без помощи горничных. Остальные полгода квартира будет иметь простои или сдаваться на длительный срок примерно за 50 тыс. рублей в месяц», — уточнил эксперт в беседе с Life.ru.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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