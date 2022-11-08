Специалист Свирин назвал жильё на окраинах Москвы выгодным способом инвестирования

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал, в какую недвижимость можно вложить средства.

«Присмотреться можно к окраинам столицы либо крупных городов-миллионников. Особенно рядом с теми районами, где создаются или функционируют научные, технологические или промышленные центры. В них недвижимость будет пользоваться спросом. Доходность таких объектов может оказаться чуть выше банковских депозитов, в районе 8—12%», — сказал специалист в разговоре с Life.ru.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.