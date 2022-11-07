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Депутат Хованская рассказала, как добиться признания дома аварийным

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Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала, как добиться признания дома аварийным.
Депутат Хованская рассказала, как добиться признания дома аварийным
  • РИА Новости

«Если жители считают, что их дом находится в плохом состоянии, они могут обратиться в органы публичной власти с заявлением о признании его аварийным, если власти до этого момента не инициируют эту процедуру», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, непригодным могут признать только такой дом, общее состояние которого опасно для дальнейшего нахождения в нём людей.

После подачи заявления сотрудники разных структур собираются в комиссию, чтобы провести проверку. На основании технического обследования будет сделан вывод о признании или не признании дома аварийным.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.

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