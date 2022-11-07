Депутат Хованская рассказала, как добиться признания дома аварийным

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала, как добиться признания дома аварийным.

«Если жители считают, что их дом находится в плохом состоянии, они могут обратиться в органы публичной власти с заявлением о признании его аварийным, если власти до этого момента не инициируют эту процедуру», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, непригодным могут признать только такой дом, общее состояние которого опасно для дальнейшего нахождения в нём людей.

После подачи заявления сотрудники разных структур собираются в комиссию, чтобы провести проверку. На основании технического обследования будет сделан вывод о признании или не признании дома аварийным.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.