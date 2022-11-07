В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки детей-сирот

В Ставропольском крае с начала 2022 года социальное жильё получили 168 детей-сирот. В планах на этот год — выдать квартиры 350 жителям из данной категории.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на замминистра имущественных отношений Евгению Мосину.

«Также предусмотрена альтернатива — приобретение жилья по жилищным сертификатам, эта мера поддержки является новой. В текущем году 60 детей-сирот получили жилищные сертификаты на общую сумму 93,9 млн рублей, из них 30 уже приобрели жильё в собственность», — рассказала Мосина.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области 137 детей-сирот приобрели квартиры и дома с использованием жилищных сертификатов.