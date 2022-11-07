В Чите открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Чите открыли мемориальный комплекс и стелу «Город трудовой доблести».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на официальный портал Забайкальского края.

«Мы этим знаковым событием, воплощённым в камне, отдаём долг перед нашими предками, которые были способны на всё. Это были люди крепче любых гвоздей, силой духа и мастерством которых на фронте и в тылу ковалась победа», — заявил глава региона Александр Осипов.

Церемония завершилась торжественным возложением цветов к стеле.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Новосибирске.