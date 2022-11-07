Аграриям Севастополя дополнительно направят 60 млн рублей

На поддержку сельхозпроизводителей Севастополя из федерального бюджета выделят дополнительные средства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предусмотрено финансирование сельхозтоваропроизводителей, в общей сложности 339 млн рублей — как из федерального бюджета, так и из бюджета города Севастополя. В текущем году субъекты хозяйствования уже получили 332 млн рублей — это составляет 98% от общего бюджета», — заявила директор городского департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

По её словам, из федерального бюджета город дополнительно получит около 60 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в АПК Подмосковья инвестировали свыше 230 млрд рублей с 2014 года.