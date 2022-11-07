В Альянсе турагентств назвали перспективным развитие круизов на Каспийском море

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал перспективным развитие круизов на Каспийском море.

«Это перспективное направление. Например, с выходом из Астрахани, потом Актау, Туркменбаши, Решт, Баку, Махачкала и снова Астрахань. Это получился бы очень красивый круиз с посещением России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Мкртчяна, это очень интересно.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.