В РСТ дали советы по бронированию поездок на Новый год
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«Нужно поспешить, чтобы выбрать и по цене, и по направлению оптимальный тур. Сегодня самое время. Если правильно спланировать, то ещё можно сэкономить и выехать либо в первой декаде декабря, либо после Нового года. Количество бронирований уже больше, чем в прошлом году», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил Барзыкин, в общем количестве поездок на внутренний туризм приходится 80—85%.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.