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В РСТ дали советы по бронированию поездок на Новый год

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин дал советы по бронированию поездок на Новый год.
В РСТ дали советы по бронированию поездок на Новый год
  • Gettyimages.ru
  • © Betsie Van der Meer

«Нужно поспешить, чтобы выбрать и по цене, и по направлению оптимальный тур. Сегодня самое время. Если правильно спланировать, то ещё можно сэкономить и выехать либо в первой декаде декабря, либо после Нового года. Количество бронирований уже больше, чем в прошлом году», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Барзыкин, в общем количестве поездок на внутренний туризм приходится 80—85%.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.

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