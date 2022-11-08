В РСТ дали советы по бронированию поездок на Новый год

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин дал советы по бронированию поездок на Новый год.

«Нужно поспешить, чтобы выбрать и по цене, и по направлению оптимальный тур. Сегодня самое время. Если правильно спланировать, то ещё можно сэкономить и выехать либо в первой декаде декабря, либо после Нового года. Количество бронирований уже больше, чем в прошлом году», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Барзыкин, в общем количестве поездок на внутренний туризм приходится 80—85%.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.