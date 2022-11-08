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Психолог Дмитриева посоветовала читать детям книги, чтобы отучить их от гаджетов

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Психолог Ольга Дмитриева рассказала о способах отучить детей от гаджетов.
Психолог Дмитриева посоветовала читать детям книги, чтобы отучить их от гаджетов
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«Всмотритесь в своего ребёнка, вслушайтесь в него. За гаджетами дети могут прятать свою неуверенность, отсутствие признания и поддержки среди самых близких людей. Постарайтесь понять, что ищет ребёнок в гаджете и что вы можете предложить ему в реальной жизни», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Дмитриева советует читать детям книги, смотреть с ними познавательные передачи и фильмы, играть, гулять. Также она рекомендует познакомить ребёнка с искусством.

«Научитесь жить не рядом с ребёнком, а вместе с ним. Жить его интересами, смотреть на мир его глазами», — добавила эксперт.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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