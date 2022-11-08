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Автоэксперт Казаченко заявил о стабилизации ситуации с запчастями

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил о стабилизации ситуации с запчастями в России.
Автоэксперт Казаченко заявил о стабилизации ситуации с запчастями
  • РИА Новости

«Если сравнивать цены на оригинал до всей ситуации, то в среднем 25—30% рост, не оригинал — на 10—12%. Та яма, которая была в апреле, уже заполняется, я гарантирую, что в феврале будет снижение стоимости запчастей, потому что все будут затоварены», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в феврале начнётся массовый ремонт и, чтобы конкурировать, специалисты станут снижать цены на 10—15%.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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