Автоэксперт Казаченко заявил о стабилизации ситуации с запчастями

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил о стабилизации ситуации с запчастями в России.

«Если сравнивать цены на оригинал до всей ситуации, то в среднем 25—30% рост, не оригинал — на 10—12%. Та яма, которая была в апреле, уже заполняется, я гарантирую, что в феврале будет снижение стоимости запчастей, потому что все будут затоварены», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в феврале начнётся массовый ремонт и, чтобы конкурировать, специалисты станут снижать цены на 10—15%.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.