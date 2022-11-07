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Автоэксперт Колодочкин заявил о важности правильного ухода за машиной для экономии топлива зимой

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Обозреватель издания «За рулём» Михаил Колодочкин дал советы по экономии топлива в зимний период.
Автоэксперт Колодочкин заявил о важности правильного ухода за машиной для экономии топлива зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Pannonia

«Ездить нужно без ненужных ускорений, резких замедлений и пробуксовок. Потихонечку-потихонечку», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, за машиной нужно правильно ухаживать, поскольку грязь и лёд могут ухудшить аэродинамику автомобиля, что приведёт к росту расхода топлива.

«Чистая машина будет кушать меньше, чем грязная. Может быть, не так сильно, но если говорить об экономии, то это тоже нужно учитывать», — пояснил Колодочкин.

Он также посоветовал следить за давлением в шинах, но не опускать его.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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