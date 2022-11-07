Автоэксперт Колодочкин заявил о важности правильного ухода за машиной для экономии топлива зимой
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«Ездить нужно без ненужных ускорений, резких замедлений и пробуксовок. Потихонечку-потихонечку», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, за машиной нужно правильно ухаживать, поскольку грязь и лёд могут ухудшить аэродинамику автомобиля, что приведёт к росту расхода топлива.
«Чистая машина будет кушать меньше, чем грязная. Может быть, не так сильно, но если говорить об экономии, то это тоже нужно учитывать», — пояснил Колодочкин.
Он также посоветовал следить за давлением в шинах, но не опускать его.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.