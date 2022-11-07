В подмосковных ОЭЗ создали почти 5000 рабочих мест за пять лет

Объём инвестиций, привлечённых особыми экономическими зонами в Московской области за последние пять лет, превысил 80 млрд рублей, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Новыми резидентами особых экономических зон за пять лет стали 116 компаний. За счёт запуска предприятий в регионе создано почти 5 тыс. рабочих мест», — отметила Зиновьева.

В регионе работает пять ОЭЗ, в том числе «Кашира», «Максимиха», «Исток», «Ступино Квадрат» и «Дубна».

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.