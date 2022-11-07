Узнать больше

В Москве открыли более 10 объектов образования с начала года

Короткая ссылка
В Москве ввели в строй 11 объектов образования с начала 2022 года, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Москве открыли более 10 объектов образования с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом сообщает НСН.

«11 объектов образования на 3550 мест — это две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов», — отметил Загрутдинов.

Школы построили в Зеленограде и Бескудниковском районе, учебные корпуса — в Левобережном, Центральном, Дмитровском районах и на Соколе.

Детские сады построены в Некрасовке, а также в Ново-Переделкине и на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье строительство 35 социальных объектов завершат до конца 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить