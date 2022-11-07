В Москве открыли более 10 объектов образования с начала года

В Москве ввели в строй 11 объектов образования с начала 2022 года, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«11 объектов образования на 3550 мест — это две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов», — отметил Загрутдинов.

Школы построили в Зеленограде и Бескудниковском районе, учебные корпуса — в Левобережном, Центральном, Дмитровском районах и на Соколе.

Детские сады построены в Некрасовке, а также в Ново-Переделкине и на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье строительство 35 социальных объектов завершат до конца 2022 года.