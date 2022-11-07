В Москве открыли более 10 объектов образования с начала года
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Об этом сообщает НСН.
«11 объектов образования на 3550 мест — это две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов», — отметил Загрутдинов.
Школы построили в Зеленограде и Бескудниковском районе, учебные корпуса — в Левобережном, Центральном, Дмитровском районах и на Соколе.
Детские сады построены в Некрасовке, а также в Ново-Переделкине и на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье строительство 35 социальных объектов завершат до конца 2022 года.