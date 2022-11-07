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В Москве начался новый набор в бизнес-программу «Академия инноваторов»

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В Москве начался новый набор участников бизнес-программы «Академия инноваторов».
В Москве начался новый набор в бизнес-программу «Академия инноваторов»
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«К участию в программе приглашаются все, кто хочет развивать технологичные проекты: студенты, учёные, инженеры и предприниматели со всей России. Эксперты помогут им оценить востребованность их разработок, превратить идеи в стартапы, найти партнёров по бизнесу и запустить продажи», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Академия инноваторов» — бесплатная городская программа развития для начинающих предпринимателей. На первом этапе предлагается лекционная часть, на втором участники объединятся в команды по отраслевым трекам и посетят занятия со специалистами.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщала НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».

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