В Москве начался новый набор в бизнес-программу «Академия инноваторов»
- Gettyimages.ru
- © RunPhoto
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«К участию в программе приглашаются все, кто хочет развивать технологичные проекты: студенты, учёные, инженеры и предприниматели со всей России. Эксперты помогут им оценить востребованность их разработок, превратить идеи в стартапы, найти партнёров по бизнесу и запустить продажи», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
«Академия инноваторов» — бесплатная городская программа развития для начинающих предпринимателей. На первом этапе предлагается лекционная часть, на втором участники объединятся в команды по отраслевым трекам и посетят занятия со специалистами.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщала НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».