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В Тюменской области более 4 тысяч семей получили маткапитал за первого ребёнка в 2022 году

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В Тюменской области региональный материнский капитал за рождение первого ребёнка получила 4131 семья с начала года. За десять месяцев из бюджета области было направлено на эти цели почти 620 млн рублей.
В Тюменской области более 4 тысяч семей получили маткапитал за первого ребёнка в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Размер региональной выплаты составляет 150 тыс. рублей, пишет «Вслух.ру».

Выплата введена с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.

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