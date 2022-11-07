В Тюменской области более 4 тысяч семей получили маткапитал за первого ребёнка в 2022 году
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Размер региональной выплаты составляет 150 тыс. рублей, пишет «Вслух.ру».
Выплата введена с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Демография».
Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.