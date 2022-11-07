В Тюменской области более 4 тысяч семей получили маткапитал за первого ребёнка в 2022 году

В Тюменской области региональный материнский капитал за рождение первого ребёнка получила 4131 семья с начала года. За десять месяцев из бюджета области было направлено на эти цели почти 620 млн рублей.

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