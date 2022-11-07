Воробьёв: все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца текущей недели
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«По-прежнему нашей главной, важной задачей в этом направлении остаётся работа с семьями, внимание, взаимодействие — та чуткость, которую мы декларируем, я очень надеюсь, заметна и на территории каждого муниципалитета», — сказал губернатор в ходе заседания подмосковного правительства.
Он поблагодарил соответствующие ведомства за оперативное выполнение задач по оформлению выплат и заверил, что каждый военнослужащий получит и положенные деньги, и дополнительное обмундирование.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.