Узнать больше

Воробьёв: все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца текущей недели

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители региона до конца текущей недели получат положенные им единовременные выплаты.
Воробьёв: все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца текущей недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«По-прежнему нашей главной, важной задачей в этом направлении остаётся работа с семьями, внимание, взаимодействие — та чуткость, которую мы декларируем, я очень надеюсь, заметна и на территории каждого муниципалитета», — сказал губернатор в ходе заседания подмосковного правительства.

Он поблагодарил соответствующие ведомства за оперативное выполнение задач по оформлению выплат и заверил, что каждый военнослужащий получит и положенные деньги, и дополнительное обмундирование.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить