Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов ВСУ

Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов со стороны ВСУ.

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинская ракета, выпущенная из РСЗО HIMARS и попавшая в шлюз дамбы Каховской ГЭС, не нанесла критических разрушений.