Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов ВСУ
Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов со стороны ВСУ.
- © AP Photo
«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинская ракета, выпущенная из РСЗО HIMARS и попавшая в шлюз дамбы Каховской ГЭС, не нанесла критических разрушений.
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