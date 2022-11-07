Узнать больше

Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов ВСУ

Короткая ссылка
Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов со стороны ВСУ.
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС после ударов ВСУ
  • © AP Photo

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинская ракета, выпущенная из РСЗО HIMARS и попавшая в шлюз дамбы Каховской ГЭС, не нанесла критических разрушений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить