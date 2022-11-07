Представитель ВОЗ Вуйнович: два новых штамма коронавируса пока не дают оснований для паники

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что выявленные два новых штамма коронавируса пока не дают оснований для паники.

По её словам, «эти новые штаммы немного обходят иммунитет, это значит, что люди будут болеть». Вуйнович добавила при этом, что «это не значит, что люди будут болеть тяжело».

«Так что не надо пугаться, надо опираться на свою службу эпидемиологии, которая будет чётко бить тревогу, если надо, и на систему здравоохранения», — сказала она.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев заболевания «цербером» в России.

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус заявил в беседе с НСН, что штамм коронавируса «омикрон» стал чаще встречаться среди детей, однако болезнь протекает легко.