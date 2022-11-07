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Автоэксперт Камышникова перечислила виды потенциально опасной обуви при вождении

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Руководитель пресс-службы автомобильного маркетплейса Fresh Auto Анастасия Камышникова перечислила виды обуви, которую не следует надевать за рулём, так как она может стать одной из причин несвоевременного торможения и, как следствие, ДТП.
Автоэксперт Камышникова перечислила виды потенциально опасной обуви при вождении
  • Gettyimages.ru
  • © gradyreese

Неудобная обувь может стать причинной аварии на дороге, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Потенциально опасной обувью можно считать шлёпанцы или сланцы, туфли с каблуками выше трёх сантиметров, обувь по типу лыжных ботинок, а также любые модели с танкеткой или платформой.

По словам эксперта, такие виды обуви либо делают стопу нечувствительной к нажатию на педаль, либо соскальзывают с ноги или цепляются за коврики. 

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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