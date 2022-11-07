Автоэксперт Камышникова перечислила виды потенциально опасной обуви при вождении
- Gettyimages.ru
- © gradyreese
Неудобная обувь может стать причинной аварии на дороге, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Потенциально опасной обувью можно считать шлёпанцы или сланцы, туфли с каблуками выше трёх сантиметров, обувь по типу лыжных ботинок, а также любые модели с танкеткой или платформой.
По словам эксперта, такие виды обуви либо делают стопу нечувствительной к нажатию на педаль, либо соскальзывают с ноги или цепляются за коврики.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.