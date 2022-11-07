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Центры московского долголетия проведут дни открытых дверей 7—14 ноября

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Сеть городских клубных пространств «Центры московского долголетия» проведёт дни открытых дверей с 7 по 14 ноября.
Центры московского долголетия проведут дни открытых дверей 7—14 ноября

Для пожилых москвичей подготовили разнообразные мастер-классы, лекции, концерты и встречи, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Все центры подготовили уникальные программы для гостей старше 55 лет: занятия по рисованию, танцам, шахматам, бильярду, йоге и кулинарии.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что участниками мероприятий в честь Дня народного единства на ВДНХ 4 и 5 ноября стали свыше 150 тыс. человек.

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