Юрист Родивилова назвала способ снизить сумму платы за ЖКУ

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Юлия Родивилова рассказала, что для снижения суммы оплаты коммунальных услуг следует платить строго по показаниям счётчиков.

«Если есть сомнения в верности показаний, то состояние приборов учёта можно проверить. Как и достоверность данных, которые потребитель представил для расчёта платы за коммунальную услугу. Они могут быть проверены представителями исполнителя (ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива)», — уточнила юрист в беседе с Life.ru.

Согласно новым правилам, поверку счётчиков теперь могут проводить только компании, которые имеют аккредитацию и соответствующую документацию.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.