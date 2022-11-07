В ВОЗ заявили о тенденции к снижению циркуляции коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что на российской территории наблюдается тенденция к снижению циркуляции коронавируса.

«В России мы наблюдаем очень хороший тренд: последние шесть недель постоянно снижается и число заболевших, и число умерших», — цитирует её ТАСС.

По словам Вуйнович, даже если в организации фиксируют снижение показателей тестирований на какой-то процент в России, то «всё равно число положительных тестов и дальше падает».

«Это значит, что именно циркуляция вируса меньше на этот момент в России», — сказала она.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.