В Волгограде появится особая экономическая зона

На базе волгоградского «Химпрома» создадут особую экономическую зону. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

На территории ОЭЗ планируют работать пять химических предприятий. Общая сумма инвестиций в производство оценивается более чем в 90 млрд рублей.

Как ожидается, новые производства создадут около 850 рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.