В Волгограде появится особая экономическая зона
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
На территории ОЭЗ планируют работать пять химических предприятий. Общая сумма инвестиций в производство оценивается более чем в 90 млрд рублей.
Как ожидается, новые производства создадут около 850 рабочих мест.
Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.