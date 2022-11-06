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В Волгограде появится особая экономическая зона

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На базе волгоградского «Химпрома» создадут особую экономическую зону. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Волгограде появится особая экономическая зона
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

На территории ОЭЗ планируют работать пять химических предприятий. Общая сумма инвестиций в производство оценивается более чем в 90 млрд рублей.

Как ожидается, новые производства создадут около 850 рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

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