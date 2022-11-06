Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 170 тысяч человек

Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 173 тыс. человек за пять дней.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой — площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты», — заявила заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Основные мероприятия проходили в павильонах №55 и №57 на ВДНХ и в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке.

Деловая программа включала более 100 событий. Выступили свыше 270 спикеров, в том числе из КНР, Индии, Турции, Вьетнама и Казахстана.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».