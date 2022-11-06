В Москве появится завод по производству инновационных продуктов питания

На западе Москвы появится завод по производству инновационных продуктов питания, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает kp.ru.

Столица выделит инвестору без торгов участок в аренду в Ново-Переделкине.

«Площадь объекта составит около 20 тыс. кв. м. Планируемый объём инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что землю под новый завод инвестор получит по решению Градостроительно-земельной комиссии.

Площадь участка составляет 0,72 га.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.