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В Москве появится завод по производству инновационных продуктов питания

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На западе Москвы появится завод по производству инновационных продуктов питания, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве появится завод по производству инновационных продуктов питания
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Столица выделит инвестору без торгов участок в аренду в Ново-Переделкине.

«Площадь объекта составит около 20 тыс. кв. м. Планируемый объём инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что землю под новый завод инвестор получит по решению Градостроительно-земельной комиссии.

Площадь участка составляет 0,72 га.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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