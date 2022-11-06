В Москве появится завод по производству инновационных продуктов питания
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Столица выделит инвестору без торгов участок в аренду в Ново-Переделкине.
«Площадь объекта составит около 20 тыс. кв. м. Планируемый объём инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что землю под новый завод инвестор получит по решению Градостроительно-земельной комиссии.
Площадь участка составляет 0,72 га.
Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.