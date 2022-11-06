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В Гильдии логопедов дали советы по улучшению качества речи

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Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская дала советы по улучшению качества речи.
В Гильдии логопедов дали советы по улучшению качества речи
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она рекомендовала записать себя на видео или диктофон, после чего прослушать запись с закрытыми глазами.

«Представьте другого, абстрактного человека. Послушайте запись несколько раз с небольшим интервалом (не подряд, а возвращаясь). Постарайтесь оценить, что можно сделать, чтобы ваша речь была красивее: говорить громче, говорить медленнее, выделять интонационно какие-то слова, делать менее длительные паузы», — пояснила Покровская.

Также рекомендуется артикуляционная гимнастика.

По словам эксперта, если речь по-прежнему не нравится, можно записаться на курсы актёрского мастерства или обратиться к индивидуальному тренеру.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

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