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В Красноярском крае три человека погибли после опрокидывания аэролодки

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Спасатели обнаружили тела трёх человек в кабине перевернувшейся аэролодки «Пиранья» в акватории Саяно-Шушенского водохранилища в Красноярском крае. Об этом сообщили в МЧС России.
В Красноярском крае три человека погибли после опрокидывания аэролодки
  • РИА Новости

Отмечается, что на месте ЧП находилось два плавсредства, одно из которых перевернулось.

«В кабине лодки было обнаружено три тела», — приводит ТАСС заявление.

В сентябре в Саратовской области в лодке на Волге обнаружили тела двух мужчин.

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