В Красноярском крае три человека погибли после опрокидывания аэролодки

Спасатели обнаружили тела трёх человек в кабине перевернувшейся аэролодки «Пиранья» в акватории Саяно-Шушенского водохранилища в Красноярском крае. Об этом сообщили в МЧС России.

РИА Новости

Отмечается, что на месте ЧП находилось два плавсредства, одно из которых перевернулось. «В кабине лодки было обнаружено три тела», — приводит ТАСС заявление. В сентябре в Саратовской области в лодке на Волге обнаружили тела двух мужчин.