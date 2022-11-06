В Красноярском крае три человека погибли после опрокидывания аэролодки
Спасатели обнаружили тела трёх человек в кабине перевернувшейся аэролодки «Пиранья» в акватории Саяно-Шушенского водохранилища в Красноярском крае. Об этом сообщили в МЧС России.
- РИА Новости
Отмечается, что на месте ЧП находилось два плавсредства, одно из которых перевернулось.
«В кабине лодки было обнаружено три тела», — приводит ТАСС заявление.
В сентябре в Саратовской области в лодке на Волге обнаружили тела двух мужчин.
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