В России за сутки госпитализировали 457 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Накануне в больницы попали 582 пациента с COVID-19.
Всего за 24 часа в стране выявили 4566 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 5617.
За сутки умерли 62 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 67 заболевших.
Также за сутки выздоровели 5735 человек, накануне — 7819.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.