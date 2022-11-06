В России за сутки госпитализировали 457 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 457 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

РИА Новости

Накануне в больницы попали 582 пациента с COVID-19. Всего за 24 часа в стране выявили 4566 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 5617. За сутки умерли 62 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 67 заболевших. Также за сутки выздоровели 5735 человек, накануне — 7819. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.