Умер первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов

В возрасте 76 лет умер первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов.

Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

«Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам П.Н. Аксёнова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством Аксёнова в столице осуществлялось строительство современных жилых районов, а также парков, магистралей и социальных и промышленных объектов.

В феврале стало известно, что умер первый министр строительства России Борис Фурманов.