Умер первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов
Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).
«Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам П.Н. Аксёнова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под руководством Аксёнова в столице осуществлялось строительство современных жилых районов, а также парков, магистралей и социальных и промышленных объектов.
В феврале стало известно, что умер первый министр строительства России Борис Фурманов.