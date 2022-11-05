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Умер первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов

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В возрасте 76 лет умер первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов.
Умер первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов

Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

«Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам П.Н. Аксёнова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством Аксёнова в столице осуществлялось строительство современных жилых районов, а также парков, магистралей и социальных и промышленных объектов.

В феврале стало известно, что умер первый министр строительства России Борис Фурманов.

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