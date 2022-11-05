За сутки в России госпитализировали 582 человека с коронавирусом
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Накануне в больницы попали 1233 пациента с COVID-19.
Всего за 24 часа в стране выявили 5617 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6149.
За сутки умерли 67 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 71 заболевший.
Также за сутки выздоровели 7819 человек, накануне — 9259.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.