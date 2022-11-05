За сутки в России госпитализировали 582 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне в больницы попали 1233 пациента с COVID-19.

Всего за 24 часа в стране выявили 5617 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6149.

За сутки умерли 67 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 71 заболевший.

Также за сутки выздоровели 7819 человек, накануне — 9259.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.