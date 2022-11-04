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Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Бердянске Олега и Людмилу Бойко

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Российский президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Бердянске Олега и Людмилу Бойко.
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Бердянске Олега и Людмилу Бойко
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Олег Бойко занимал пост заместителя главы администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Его супруга Людмила Бойко была председателем городской территориальной избирательной комиссии.

Как говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, они награждены орденами за мужество и самоотверженность, которые проявили при исполнении профессионального долга.

16 сентября стало известно, что заместитель главы администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и его супруга, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию, убиты.

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