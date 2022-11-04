Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты
- РИА Новости
Указ опубликован на портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты», — говорится в документе.
Ранее Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».