Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты

Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты.

Указ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты», — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».