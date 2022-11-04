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Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты.
Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты
  • РИА Новости

Указ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты», — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».

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