Коуч Красникова рассказала о разрушающих романтические отношения ошибках

Коуч, мать 17 детей, создательница системы тайм-менеджмента для женщин Валентина Красникова назвала ошибки, которые убивают романтику в отношениях.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт в первую очередь обратила внимание на то, что за бесконечной рутиной женщина забывает ухаживать за собой и превращается в «ворчливую тётку в халате».

«Если женщина несчастлива сама с собой, то это чувство распространяется и на других. Быть счастливой и с мужем, и без него — значит быть интересной. Такую женщину хочется узнавать и покорять снова и снова. Поэтому важно иметь собственные увлечения, хобби, подруг и тому подобное», — отметила Красникова.

По её словам, ещё одна ошибка, из-за которой отношения перестают быть нежными и доверительными: партнёры начинают критиковать друг друга по любому поводу, например из-за пустых трат.

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