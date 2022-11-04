Приставы в Петербурге взыскали с нарушителей ПДД почти 600 млн рублей в 2022 году

Руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу — главный судебный пристав города, полковник внутренней службы Анна Лашкова рассказал об основных направлениях в работе.

«На контроле находятся производства по взысканию штрафов ГИБДД, почти 600 млн рублей взыскано с нарушителей правил дорожного движения», — отметила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, в основном соответствующие штрафы касались нарушения скоростного режима, которые фиксирует Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), а также незаконной парковки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что количество аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год.