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В Госдуме оценили новые меры поддержки семей российских военнослужащих

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Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.
В Госдуме оценили новые меры поддержки семей российских военнослужащих
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Один из самых актуальных вопросов в настоящее время — всесторонняя помощь семьям военнослужащих, подчеркнула депутат в разговоре с Nation News.

Она прокомментировала постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.

По словам Фроловой, новая социальная инициатива позволит сохранить в полном объёме поддержку нуждающимся семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Курганской области прокомментировали ситуацию с выплатами мобилизованным.

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