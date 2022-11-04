В Госдуме оценили новые меры поддержки семей российских военнослужащих
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Один из самых актуальных вопросов в настоящее время — всесторонняя помощь семьям военнослужащих, подчеркнула депутат в разговоре с Nation News.
Она прокомментировала постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.
По словам Фроловой, новая социальная инициатива позволит сохранить в полном объёме поддержку нуждающимся семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.
Ранее, по сообщениям URA.RU, в Курганской области прокомментировали ситуацию с выплатами мобилизованным.