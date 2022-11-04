В Госдуме оценили новые меры поддержки семей российских военнослужащих

Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.

Один из самых актуальных вопросов в настоящее время — всесторонняя помощь семьям военнослужащих, подчеркнула депутат в разговоре с Nation News.

Она прокомментировала постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.

По словам Фроловой, новая социальная инициатива позволит сохранить в полном объёме поддержку нуждающимся семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Курганской области прокомментировали ситуацию с выплатами мобилизованным.