Волонтёры проводят курсы по начальной военной подготовке в ХМАО

Волонтёры из Ханты-Мансийского автономного округа запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке.

Об этом URA.RU рассказал координатор регионального движения «Рокот» Дмитрий Кутарба.

«Это добровольческое общественное движение, в рамках которого мы обучаем всех желающих первой медицинской помощи и тактико-огневой подготовке. В данный момент наши курсы прошли в пяти городах ХМАО: Нефтеюганске, Сургуте, Приобье, Междуреченском и Ханты-Мансийске. Планируется в скором времени провести курсы в Нягани и Пойковском», — отметил координатор движения.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве, касающиеся права волонтёров возмещать расходы на связь и отмены НДФЛ на компенсацию.