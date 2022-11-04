На станции «Академическая» столичного метро закроют на ремонт эскалатор

В Московском метрополитене на станции «Академическая» (выходы № 1—4) Калужско-Рижской линии метро закроют на ремонт эскалатор.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт московского метро.

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить с 9 ноября по 9 декабря.

Также с 12 ноября закроют на полгода участок от «Автозаводской» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро для строительства тоннеля между «Царицыно» и «Кантемировской».

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.