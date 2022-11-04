На станции «Академическая» столичного метро закроют на ремонт эскалатор
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт московского метро.
Отмечается, что ремонтные работы будут проходить с 9 ноября по 9 декабря.
Также с 12 ноября закроют на полгода участок от «Автозаводской» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро для строительства тоннеля между «Царицыно» и «Кантемировской».
Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.