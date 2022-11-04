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В ХМАО житель украл буровые трубы с месторождения и сдал их в металлолом

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа местный житель украл буровые трубы на одном из месторождений. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
В ХМАО житель украл буровые трубы с месторождения и сдал их в металлолом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УМВД России по региону.

«Сургутянин 1976 года рождения похитил буровые трубы общим весом более 1 тыс. кг стоимостью более 20 тыс. рублей на одном из месторождений Сургутского района. Злоумышленник пояснил, что работал водителем на данном месторождении, увидев трубы, решил обогатиться», — сообщили в ведомстве.

Мужчина сдал трубы в пункт приёма металлолома, полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК («Кража»), подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге будут судить банду мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.

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