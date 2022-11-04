В ХМАО житель украл буровые трубы с месторождения и сдал их в металлолом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УМВД России по региону.
«Сургутянин 1976 года рождения похитил буровые трубы общим весом более 1 тыс. кг стоимостью более 20 тыс. рублей на одном из месторождений Сургутского района. Злоумышленник пояснил, что работал водителем на данном месторождении, увидев трубы, решил обогатиться», — сообщили в ведомстве.
Мужчина сдал трубы в пункт приёма металлолома, полученные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК («Кража»), подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.
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