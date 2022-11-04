В ХМАО житель украл буровые трубы с месторождения и сдал их в металлолом

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа местный житель украл буровые трубы на одном из месторождений. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт УМВД России по региону.

«Сургутянин 1976 года рождения похитил буровые трубы общим весом более 1 тыс. кг стоимостью более 20 тыс. рублей на одном из месторождений Сургутского района. Злоумышленник пояснил, что работал водителем на данном месторождении, увидев трубы, решил обогатиться», — сообщили в ведомстве.

Мужчина сдал трубы в пункт приёма металлолома, полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК («Кража»), подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

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