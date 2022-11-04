За сутки в России госпитализированы 1233 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне в больницы попали 1235 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа в стране выявили 6149 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6375.

За сутки умер 71 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 73 заболевших.

Также за сутки выздоровели 9259 человек, накануне — 9774.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.