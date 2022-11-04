За сутки в России госпитализированы 1233 человека с коронавирусом
- РИА Новости
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Накануне в больницы попали 1235 пациентов с COVID-19.
Всего за 24 часа в стране выявили 6149 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6375.
За сутки умер 71 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 73 заболевших.
Также за сутки выздоровели 9259 человек, накануне — 9774.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.